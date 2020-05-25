Под Киевом женщину изнасиловали прямо в отделении полиции (55)

Верже 2020.05.25 17:11

25.05.2020 В Киевской области задержали двух полицейских по подозрению в изнасиловании и избиении женщины-свидетеля в райотделе полиции, сообщили в Государственном бюро расследований. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском отделении полиции, в Киевской области. "В полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании.