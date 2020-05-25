Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории (56)

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- В Днипровской области глава лабцентра подделывал ПЦР-тесты на COVID-19 : Українські Новини 16:44
- В Днепре уволили главу лабцентра из-за искажения статистики о COVID-19 : Слово і Діло 16:41
- В Днепре уволили руководителя лабораторного центра из-за возможного искажения результатов тестов на COVID-19 : Гордон 16:35
- В Днепре уволили руководителя лабцентра из-за искаженных результатов тестов на COVID-19 : ПрессОрг24 16:34
- Главу лабцентра Днепра уволили из-за лжи в статистике COVID : Вибори в Україні та світі 16:15
- Искажал результаты тестов на коронавирус: в Днепре уволили руководителя лабораторного центра : Народна Правда 16:08
- В Днепропетровскои области проверили информацию об искажении результатов тестов на коронавирус: уволен директор лабораторного центра : Интерфакс-Україна 16:06
- Искажал результаты тестов на COVID-19: в Днепре уволили главу лабораторного центра : Гуру.ua 15:39
- В Днепре уволили руководителя лабораторного центра из-за искажения результатов тестов на COVID-19 : Гордон 15:35
- В Днепре уволили руководителя лабораторного центра, где искажали тесты на COVID-19: подробности скандала : ASPInews 15:31
- Уволен директор лабораторного центра Днепропетровщины : Новости Днепра 15:26
- В Днепре уволили руководителя лабораторного центра тестирования на COVID-19 : Depo 15:25
- В Днепре уволили руководителя лабцентра из-за искаженных результатов тестов на COVID-19 : DailyUA 15:24
- В Днепре уволили фальсификатора анализов коронавируса : POLITua 15:18
- Руководитель лабораторного центра Днепра Александр Штепа уволен после расследования : ВідкритийTV 15:13
- Мухлевал с ПЦР-тестами: в Днепре со скандалом уволили главу Лабораторного центра : Подробности.ua 15:09
- Искажал тесты на коронавирус: в Днепре уволили главу лабораторного центра : Фокус 15:04
- В Днипре уволили главу лабцентра из-за искажения результатов тестов на COVID-19 : ForUm 15:04
- Искажение ПЦР-тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабораторного центра МЗ : Еспресо TV 15:03
- Искажал результаты тестов на COVID-19: в Днепре уволили главу лабораторного центра : Сегодня.ua 15:01
- Результаты тестов могли искажать: в Днепре разгорелся громкий скандал из-за коронавируса : Апостроф 15:00
- Результаты тестов могли искажать: в Днепре разгорелся громкий скандал из-за коронавируса : Луганский Радар 14:54
- После проверки достоверности ПЦР-тестов уволили руководителя Днепропетровского лабцентра : Укринформ 14:46
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- Директора лабораторного центра в Днепре Штепу уволили из-за искажения результатов тестов на COVID-19 : UAzmi 14:44
- В Днепре уволили руководителя лабораторного центра, который искажал ПЦР-тесты : RegioNews 14:41
- В Днепре лабцентр искажал результаты тестов на COVID-19 : Главное 14:35
- Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории : Факты 14:34
- В Днепре уволили руководителя лабцентра из-за искаженных результатов тестов на COVID-19 : Українські національні новини 14:32
- В Днепре уволили директора лабораторного центра, где тестируют на COVID-19 : УНИАН 14:17
- Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра : Українська правда 14:10
- Искажал результаты ПЦР-тестов: в Днепре уволили руководителя лабцентра : Аргументы и Факты Украина 14:09