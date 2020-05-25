Аваков создал засекреченный департамент полиции, - ЦПК (50)

Фокус 2020.05.25 16:34

2020-05-25 16:09:00 Фото: mvs.gov.ua Известно лишь название - Департамент защиты интересов общества и государства В Национальной полиции появился новый департамент, информация о котором полностью засекречена. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ Нацполиции. По данным ЦПК, известно лишь название - Департамент защиты интересов общества и государства. "На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее