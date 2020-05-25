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Аваков создал засекреченный департамент полиции, - ЦПК

Аваков создал засекреченный департамент полиции, - ЦПК (50)

Фокус 2020.05.25 16:34
2020-05-25 16:09:00 Фото: mvs.gov.ua Известно лишь название - Департамент защиты интересов общества и государства В Национальной полиции появился новый департамент, информация о котором полностью засекречена. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ Нацполиции. По данным ЦПК, известно лишь название - Департамент защиты интересов общества и государства. "На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее
ДЕПАРТАМЕНТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ФУНКЦИЯ, КОРРУПЦИЯ, ШИРМА, ПОЛИЦИЯ, Шабунин, Аваков, Зеленский, Украина

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