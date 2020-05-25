СБУ разоблачила организацию, которая продала "биодобавок от коронавируса" на $1 млн (53)

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- СБУ разоблачила незаконный сбыт биодобавок, "защищающих" от коронавируса : UA.news 15:47
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- СБУ разоблачила миллионную аферу по продаже "биодобавок от COVID-19" : Обозреватель 15:39
- СБУ разоблачили масштабный сбыт биодобавок, "защищающих" от COVID-19 : Bigmir)net Новости 15:38
- СБУ разоблачила масштабный сбыт биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса : Единая Одесса 15:28
- Будьте осторожны: в Интернет продавали биодобавки, якобы защищающие от коронавируса : Dnepr.express 15:26
- Колл-центры продавали "биодобавки от коронавируса" : РИА Мелитополь 15:25
- В Киеве разоблачили схему продаж "антикоронавирусных биодобавок": убытки на более чем 80 млн гривен : DailyUA 15:24
- В Украине разоблачили масштабную схему продажи биодобавок, которые "защищают" от коронавируса : Західна iнформаційна корпорація 15:15
- "Лекарства" от COVID-19: СБУ разоблачила масштабную систему продажи (ВИДЕО) : UATV 15:14
- В Киеве СБУ разоблачила схему масштабной торговли фейковыми препаратами от COVID-19 : Олигарх Медиа 15:12
- СБУ раскрыла масштабную схему продажи биодобавок под видом лекарства от коронавируса (видео) : Одесская жизнь 15:11
- В Украине продавали биодобавки, которые якобы защищают от коронавируса : Весь Харьков 15:10
- СБУ разоблачила схему продажи биодобавок, которые "защищают от коронавируса" (фото, видео) : УНИАН 15:02
- СБУ разоблачила продажу биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса : Укринформ 15:01
- В Украине продавали биодобавки, которые якобы защищают от коронавируса : АТН 15:01
- В Киеве разоблачили схему продаж "антикоронавирусных биодобавок": убытки на более чем 80 млн гривен : Українські національні новини 14:47
- Злоумышленники продали "биодобавок от коронавируса" на $1 млн - СБУ : Українська правда 14:40
- В Украине разоблачили незаконный сбыт биодобавок, "защищающих" от COVID-19 : РБК-Україна 14:40
- СБУ накрыла сеть торговцев биодобавками, якобы, защищающими от COVID-19 : ОстроВ 14:39
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