СБУ разоблачила организацию, которая продала "биодобавок от коронавируса" на $1 млн (53)

Українські Новини 2020.05.25 16:14

Елена Новикова Елена Новикова В то время, как против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с Covid-19 открыли уголовные дела, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили организацию, которая продавала якобы защищающие от коронавируса несертифицированные биодобавки через интернет и сеть колл- центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. "Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы