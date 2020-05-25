"Был бы признателен за гумпомощь": Зеленский обратился к Израилю из-за CОVID-19 (63)

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- Зеленский призвал Израиль ускорить ратификацию соглашения о ЗСТ : AgroPortal.ua 17:09
- Зеленский попросил гумпомощь у Израиля : Южная правда 17:09
- Зеленский призвал Израиль ускорить ратификацию договора о свободной торговле : УкрАгроКонсалт 17:08
- Зеленский попросил у Израиля помощи в борьбе с коронавирусом : Народна Правда 16:39
- Зеленский попросил Израиль помочь Украине : Lenta.ua 16:38
- Поддержка двусторонней торговли особо важна для Украины и Израиля - Зеленский : Fixygen 16:34
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- Коронавирус. Зеленский попросил Израиль о гуманитарной помощи : Экономика.com.ua 16:30
- Зеленский попросил гумпомощь у Израиля : Вибори в Україні та світі 16:15
- Зеленский попросил гумпомощь у Израиля : Мрия Запорожьe 16:12
- Украина попросила у Израиля помощи в борьбе с COVID-19 : Аргументы и Факты Украина 16:09
- Зеленский попросил Израиль помочь в борьбе с коронавирусом : Mk.Mk.Ua 16:07
- 2020-05-25 15:00:56 Зеленский предлагает Израилю инвестировать в украинские дороги : Mintrans 16:06
- Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля : ГолосUA 16:05
- Зеленский обратился за гумпомощью к Израилю : From-UA.com 16:04
- Зеленский попросил у Биньямина Нетаньяху гуманитарную помощь : Фокус 16:04
- Зеленский призвал Израиль завершить ратификацию соглашения о свободной торговле : UaProm 15:47
- Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после пандемии коронавируса : UATV 15:44
- Зеленский запросил у Израиля гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 : ReplyUA.net 15:41
- Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль: подробности телефонного разговора : Гуру.ua 15:39
- Зеленский обратился к премьеру Израиля с просьбой помочь Украине в борьбе с COVD-19 : Front News International 15:36
- Зеленский поздравил Нетаньяху с формированием правительства единства, Нетаньяху пригласил его в Израиль : Интерфакс-Україна 15:36
- Зеленский поздравил Нетаньяху с назначением на должность премьер-министра Израиля : 112.ua 15:30
- Украина и Израиль объединят усилия в борьбе с пандемией COVID-19 : DailyUA 15:24
- Зеленский выразил восхищение политическим мастерством Нетаньяху : Комсомольская Правда в Украине 15:16
- Зеленский пообщался с премьером Израиля Нетаньяху: что обсуждали : Vector News 15:15
- Украина попросила гуманитарную помощь у Израиля : Слово і Діло 15:11
- Зеленский попросил гумпомощь у Израиля : Новости N 15:08
- Зеленский попросил гумпомощь у Израиля : Контракты.ua 15:07
- Зеленский попросил помощи у Израиля : News24UA 15:05
- Зеленский поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля : Гордон 15:05
- Зеленский попросил у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19 : Еспресо TV 15:03
- Зеленский попросил помощь у Израиля в борьбе с коронавирусом : Сумські Дебати 15:02
- Зеленский обсудил с Нетаньяху обмен опытом в борьбе с COVID-19 : Укринформ 15:01
- Украина и Израиль объединят усилия в борьбе с пандемией COVID-19 : Українські національні новини 14:47
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