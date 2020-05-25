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"Был бы признателен за гумпомощь": Зеленский обратился к Израилю из-за CОVID-19

"Был бы признателен за гумпомощь": Зеленский обратился к Израилю из-за CОVID-19 (63)

Depo 2020.05.25 14:32
Президент Владимир Зеленский обратился к Израилю относительно предоставления Украине гуманитарной помощи, а также обмена передовым опытом в борьбе с коронавирусом 25 мая 2020 14:01 Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром израиля Биньямином Нетаньяху, передает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу главы Украины. Отмечается, что стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и
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