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Украинские больницы не имеют всего необходимого для борьбы с COVID-19, - Зеленский

Украинские больницы не имеют всего необходимого для борьбы с COVID-19, - Зеленский (51)

Depo 2020.05.25 15:02
Больницы в нашем государстве пока не обеспечены всем необходимым в достаточном количестве для того, чтобы должным образом бороться с коронавирусной болезнью 25 мая 2020 14:18 Об этом заявил президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ОП. "Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах.
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