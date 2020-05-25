Украинские больницы не имеют всего необходимого для борьбы с COVID-19, - Зеленский (51)

- Зеленский захотел лично контролировать закупки Минздравом средств против COVID-19 : Всеукраинские вести 19:56
- В Украине создадут трехмесячный запас средств для борьбы с COVID-19 : Зеркало недели. Украина 19:46
- СБУ открыла дела против компаний, закупавших некачественные средства защиты для медиков : Journalist.today 19:46
- Зеленский захотел лично контролировать закупки Минздравом средств против COVID-19 : Антикор.com.ua 19:11
- Зеленский захотел лично контролировать закупки Минздравом средств против COVID-19 : Новости без границ 19:07
- СБУ за них взялись. Начато расследование. На личном контроле Зеленского. "Колоссальные масштабы" : Корупція Інфо 18:54
- Сегодня, 18:18 Зеленский сообщил о катастрофической нехватке средств защиты в украинских больницах : Вести-UA 18:51
- Зеленский раскритиковал "обеспеченность больниц" : Инфолайн 18:44
- СБУ открыла уголовные производства против ряда поставщиков средств защиты от коронавируса : Lenta.ua 18:37
- Зеленский раскритиковал "обеспеченность больниц" : DailyUA 18:24
- Служба безопасности возбудила дела против шести компаний, которые поставляли средства защиты для медиков : 5 Канал 18:00
- Зеленский раскритиковал "обеспеченность больниц" : ЗА Київ 17:58
- Некачественные средства защиты для медиков: СБУ завела дела на шесть компаний : UA.news 17:47
- СБУ открыла уголовные производства против шести компаний за поставки некачественных средств защиты для медиков : Електронні Вісті 17:45
- СБУ открыла уголовные производства против шести компаний за поставку некачественных средств защиты для медиков : Шиповник.ua 17:33
- СБУ открыла дела против шести участников тендеров Минздрава из-за некачественных средств защиты - ОП : Новое Время 17:10
- Зеленский захотел лично контролировать закупки Минздравом средств против COVID-19 : NewsOne 17:08
- СБУ начала производство из-за некачественных поставок для медиков : Gazeta.ua 17:05
- Зеленский назвал данные Минздрава и Кабмина об обеспеченности больниц недостоверными : ГолосUA 16:35
- СБУ начала производства из-за некачественных поставков для медиков : Gazeta.ua 16:35
- СБУ возбудила шесть уголовных дел в отношении компаний, которые не предоставляли средства защиты медикам : ГолосUA 16:35
- СБУ расследует поставку некачественных средств индивидуальной защиты : Pravo.ua 16:33
- Зеленский раскритиковал "обеспеченность больниц" : Вибори в Україні та світі 16:15
- Зеленский раскритиковал "обеспеченность больниц" : Мрия Запорожьe 16:12
- Зеленский пожаловался на катастрофическую нехватку средств защиты в больницах : Інформатор.press 16:06
- СБУ начала уголовные производства из-за некачественных поставков для медиков : Gazeta.ua 16:05
- СБУ открыла дела против шести компаний, которые закупали некачественные средства защиты для медиков : 112.ua 16:00
- Зеленский будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, - Офис президента : Західна iнформаційна корпорація 15:45
- Против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с Covid-19 открыли уголовные дала : Українські Новини 15:44
- Средства защиты для медиков плохого качества: СБУ завела дела на шесть компаний : Телеграф.com.ua 15:43
- Зеленский недоволен обеспеченностью больниц : MIGnews.com.ua 15:38
- Некачественные средства защиты для медиков: СБУ завела дела на шесть компаний : УНИАН 15:32
- Зеленский заявил, что больницы необеспечены всеми средствами, поэтому он будет контролировать закупки МОЗ : Рубрика 15:30
- Зеленский пообещал лично контролировать закупки противоэпидемических средств : Единая Одесса 15:28
- Зеленский "наехал" на Шмыгаля за плохое обеспечение больниц средствами защиты : Экономика от Пророка 15:28
- Зеленский лично будет контролировать закупки средств индивидуальной защиты для медиков : Газета День 15:25
- СБУ открыла дела против шести компаний за некачественные средства защиты для медиков : Капитал 15:20
- 25.05.2020 в 15:13 Зеленский упрекнул Кабмин в недоукомплектованности больниц средствами защиты : InfoResist.org 15:15
- Нажиться на Covid-19: СБУ взялась за недобросовестные украинские компании : Вести.ua 15:14
- СБУ открыли уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки медсредств : РепортерUA 15:11
- Президент будет держать на личном контроле закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Минздрав : Президент України 15:10
- Украинским больницам не хватает средств индивидуальной защиты, - Зеленский : Аргументы и Факты Украина 15:09
- Халатов - 16%, очков - 4%: Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств защиты в больницах : Новости N 15:08
- Зеленский рассказал, чего не хватает больницам : Главком 15:05
- Зеленский посетовал на острый дефицит средств защиты для врачей в больницах : DsNews 15:03
- Украинские больницы не имеют всего необходимого для борьбы с COVID-19, - Зеленский : Depo 15:02