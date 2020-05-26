В Николаевской области опять нет новых случаев коронавируса (257)

Mk.Mk.Ua 2020.05.26 13:07

По состоянию на 10.00 26 мая в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 281 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 52. Из всех 281 подтвержденного случая по месту жительства: Николаев - 50 человек; Южноукраинск - 39 человек; Первомайск - 11 человек; Арбузинский район - 6 человек; Братский район - 3 человека; Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

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