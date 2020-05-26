В Бельгии за сутки от коронавируса скончались 23 человека (418)

Front News International 2020.05.26 13:36

18 минут назад Брюссель: Число погибших в результате заражения коронавирусом нового типа в Бельгии за минувшие сутки составило 23 человека, сообщили в кризисном штабе минздрава страны. Таким образом, всего с середины марта скончались 9 334 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19. Отмечается, что число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки в Бельгии увеличилось на 198 человек - до 57 455 пациентов.

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