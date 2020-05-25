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Фокус: Украина

В Беларуси зафиксировали более 37 тыс. случаев коронавируса

В Беларуси зафиксировали более 37 тыс. случаев коронавируса (7)

Гордон 2020.05.25 20:05
Минздрав Беларуси сообщил о 204 умерших от COVID-19 за все время эпидемии, в стране протестировали 463 тыс. человек, более 37 тыс. тестов были положительными. Сегодня 18.09 37 144 случая заражения коронавирусом выявили в Беларуси, 14 449 пациентов вылечились, за время эпидемии умерли 204 пациента, сообщил Telegram-канал минздрава Беларуси 25 мая. За последние сутки в стране выявили 946 новых случаев.
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2020.05.26 (7)

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