В Беларуси зафиксировали более 37 тыс. случаев коронавируса (7)

Гордон 2020.05.25 20:05

Минздрав Беларуси сообщил о 204 умерших от COVID-19 за все время эпидемии, в стране протестировали 463 тыс. человек, более 37 тыс. тестов были положительными. Сегодня 18.09 37 144 случая заражения коронавирусом выявили в Беларуси, 14 449 пациентов вылечились, за время эпидемии умерли 204 пациента, сообщил Telegram-канал минздрава Беларуси 25 мая. За последние сутки в стране выявили 946 новых случаев.