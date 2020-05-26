В Днепре на одном маршруте маршрутки заменили большими автобусами (56)

Depo 2020.05.26 15:25

В Днепре на восстановленный после карантина маршрут выпустили большие автобусы 26 мая 2020 13:44 Об этом говорится в сообщении департамента транспорта и инфраструктуры горсовета Днепра, передает Depo.Днепр. В Днепре с 26 мая возобновили работу маршруты общественного транспорта NoNo 29, 32, 70, 82, 87Б, 152 и 152А. На маршруте 87Б автобусы средней вместимости "Эталон" были заменены на автобусы большой вместимости.

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