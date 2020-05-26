Дело убийства Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей (36)

Українські національні новини 2020.05.26 02:32

Юлия Кузьменко КИЕВ. 26 мая. УНН. Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей детскому хирургу Юлии Кузьменко, которую подозревают в подозревают убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН. Так, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Кузьменко до 24 июля. Напомним, судья Печерского районного суда Киева отказал в отводе судьи Виталия Писанца от рассмотрения ходатайства о продлении содержания под

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