В Днипре возобновили работу метрополитена (13)

Українські Новини 2020.05.25 17:14
Елена Новикова
Елена Новикова
Метро. Фото: pixabay
Днипро возобновил работу метрополитена в понедельник с 15:00, в то время,
как Киевское и Харьковское метро возобновило работу 25 мая в 5:30.
Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал на своей странице в социальной
сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Метро запускаем сегодня в 15:00", - написал он.
Вход и передвижение по территории метрополитена разрешается в защитной
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