В Днипре возобновили работу метрополитена (13)

Українські Новини 2020.05.25 17:14

Елена Новикова Елена Новикова Метро. Фото: pixabay Днипро возобновил работу метрополитена в понедельник с 15:00, в то время, как Киевское и Харьковское метро возобновило работу 25 мая в 5:30. Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Метро запускаем сегодня в 15:00", - написал он. Вход и передвижение по территории метрополитена разрешается в защитной

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