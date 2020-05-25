В Днепре возобновило работу метро (39)

УНИАН 2020.05.25 16:17

16:09, 25 мая 2020 Метрополитен возобновил работу после карантина в 15:00. Метро в Днепре закрыли 17 марта / фото: УНИАН В Днепре сегодня в 15:00 возобновил работу местный метрополитен. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. "Метро запущено в 15 часов", - отметили в пресс-службе. Соответствующее решение о возобновлении работы метро в Днепре приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным

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