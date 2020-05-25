В Днепре возобновило работу метро (39)

- 26.05.2020 В Минздраве уже предупредили: Киевское метро опять закроют для пассажиров : NewsProUA 22:21
- Несмотря на ослабление карантина Киев продолжает стоять в пробках : Телеканал НТН 22:09
- Несмотря на ослабление карантина Киев продолжает стоять в пробках : Телеканал НТН 22:09
- В Киеве заработало метро, но украинцы не спешат спускать в подземку - Кличко такого не ожидал : Znaj.ua 18:46
- В КГГА назвали количество пассажиров, которые проехались в столичном метро в первый день возобновления работы : Західна iнформаційна корпорація 18:45
- За первый день работы в метро Киева было в 4,4 раза меньше пассажиров, чем до карантина : Українська правда 18:40
- Стало известно, сколько людей воспользовались киевским метро в первый день работы после карантина : MIGnews.com.ua 18:38
- Первый день работы метро в Киеве: пассажиропоток сократился в 5 раз : Вечерние Вести 17:56
- В Украине запустили общественный транспорт: безопасно ли в нем : Контракты.ua 17:37
- Киевский метрополитен за первый день работы перевез в 4,4 раза меньше пассажиров, чем в докарантинный период : Интерфакс-Україна 17:36
- В четыре раза меньше, чем обычно. В первый день работы после карантина метро в Киеве воспользовались 310 тысяч пассажиров : Новое Время 17:09
- Киевский метрополитен "потерял" рекордное количество пассажиропотока : Новости Киева 16:52
- В первый день работы киевского метро пассажиров было в четыре раза меньше, чем обычно : Страна.ua 16:46
- Киевский метрополитен "потерял" рекордное количество пассажиропотока : Подробности.ua 16:39
- Опять все в подземку: Что изменилось в правилах проезда в метро и почему пассажиры пренебрегают напоминаниями : Західна iнформаційна корпорація 16:15
- В КГГА подсчитали, сколько пассажиров ездят в метро Киева : Data.ua 16:02
- Карантин нанес жесткий удар по бюджету украинских метрополитенов : Спілка Блогерів України 15:29
- За первый день работы Киевский метрополитен перевез в 4 раза меньше пассажиров, чем обычно : Центр Транспортных Стратегий 15:21
- Первый день работы метро в Киеве: пассажиропоток сократился в 5 раз : Фокус 15:04
- За первый день работы Киевский метрополитен перевез в 4 раза меньше пассажиров, чем обычно : Новости Киева 14:52
- В киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров : Українські Новини 14:14
- В первый день запуска метро пассажиры не нарушали санэпиднормы, - "Киевский метрополитен" : Українські Новини 14:14
- На Киевщине возобновлены пассажирские перевозки (видео) : FaceNews 13:45
- На Киевщине возобновлены пассажирские перевозки : ЗА Київ 12:58
- Кличко рассказал, когда в Киеве возобновит работу городская электричка : Новое Время 12:39
- Киевская область возобновила работу пригородного транспорта : Центр Транспортных Стратегий 12:21
- На Киевщине возобновлены пассажирские перевозки : Вибори в Україні та світі 12:15
- Второй день работы метро в Киеве: Что происходит в подземке : Bigmir)net Новости 12:08
- Киевский метрополитен озвучил убытки за время карантина : Хвиля 11:35
- В Днепре запустили метро вслед за Киевом и Харьковом : Судебно-юридическая газета 10:38
- В метро Киева в час пик стало больше пассажиров : Українська правда 10:10
- Апокалипсиса в харьковском метро не случилось : Вечерний Харьков 09:50
- Метрополитены Киева и Харькова за время карантина получили убыток в 780 млн гривен : Fin.org.ua 08:15
- Метрополитены Киева и Харькова за время карантина получили убыток в 780 млн гривен : Укрудпром 07:44
- Открытие метро в Харькове: на каких условиях будут пускать пассажиров : 0462.ua Чернигов 06:00
- Минздрав опубликовал правила пользования метро в условиях карантина. Инфографика : NewsMir.info 01:16
- Минздрав опубликовал правила пользования метро в условиях карантина. Инфографика : NewsMir.info 00:06