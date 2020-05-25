Грузия поставила Украине условия для возвращения посла в страну (18)

Новости без границ 2020.05.25 19:07

25.05.2020 Без рубрики Оставить отзыв Министерство иностранных дел Грузии заявило, что может вернуть посла в Украину, но только после того, как состоится нормализация отношений между странами. Об этом сообщает грузинское издание interpressnews. Так, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе впервые после отзыва из Киева прибыл на консультацию в МИД Грузии. Ведомство утверждает, что отзыв посла не является разрывом дипломатических

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