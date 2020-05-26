В Раде спросят с начальства Нацполиции за изнасилование в Кагарлыке (417)

- ГБР сообщило о подозрении двум полицейским из-за изнасилования в Кагарлыке : Journalist.today 23:46
- "Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым : Гуру.ua 23:39
- В Кагарлыке раскрыли неизвестные факты об оскандалившемся отделении полиции : Обозреватель 23:39
- Суд арестовал без права залога полицейского из Кагарлыка : FinOboz 23:34
- Переаттестация сотрудников Кагарлыкского отделения полиции будет длиться около двух месяцев : Антикор.com.ua 23:11
- Правоохранителям, которых подозревают в изнасиловании и пытках людей, избрали меру пресечения : Телеканал НТН 23:09
- Правоохранителям, которых подозревают в изнасиловании и пытках людей, избрали меру пресечения : Телеканал НТН 23:09
- Один из комитетов ВР соберется на внеочередное заседание из-за полицейских, изнасиловавших женщину в Кагарлыке : NewsOne 23:08
- Изнасилование в полиции Кагарлыка. Комитет Рады собирает закрытое заседание : ЛІГАБізнесІнформ 23:07
- Отделение полиции в Кагарлыке работает в обычном режиме, несмотря на приказ о расформировании - врио начальника отделения : Гордон 23:05
- В Раде обсудят полицейский беспредел в Кагарлыке : Факты 23:04
- Изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке: дело рассмотрит комитет Рады : Еспресо TV 23:03
- Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка: подробности резонансного дела : 5 Канал 23:01
- Изнасилованием в кагарлыкской полиции заинтересовалась Рада : Вести.ua 22:44
- Комитет Рады рассмотрит дело об изнасиловании в отделении полиции на внеочередном закрытом заседании : Гордон 22:35
- В Раде спросят с начальства Нацполиции за изнасилование в Кагарлыке : DsNews 22:33
- "Ментовской" беспредел в Кагарлыке: как предотвратить садизм в рядах правоохранителей : Укринформ 22:31
- Пытки и изнасилование в Кагарлыке: откуда у молодых оперов методы старых "ментов" : Комсомольская Правда в Украине 22:16
- Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: В Черкасской области будут судить полицейских, которые пытали мужчину : Преступности.нет 22:16
- Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады : UAzmi 22:14
- Кагарлыкское отделение полиции продолжает функционировать после приказа о реорганизации : Народна Правда 22:08
- Стало известно, как работает отделение полиции после изнасилования в Кагарлыке : Главред 22:05
- Изнасилование в Кагарлыке: полицейских арестовали, отделение расформировано, Аваков остается министром - все подробности : Новое Время 21:40
- Комитет Рады хочет собраться через изнасилование в отделении полиции : Українська правда 21:40
- Депутаты обсудят Кагарлык с руководителями полиции и ГБР за закрытыми дверями : Depo 21:32
- Дело насильников-полицейских из Кагарлыка рассмотрят на заседании профильного комитета Рады : УНИАН 21:32
- "Менты" в полиции... : Газета День 21:26
- Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: потерпевшая воспитывает ребенка с инвалидностью : Новое Время 21:10
- "Расформированный" участок полиции в Кагарлыке продолжил работу: появилось объяснение : Обозреватель 21:09
- Суд вынес решение по полицейским-насильникам из Кагарлыка : Хвиля 21:05
- Суд арестовал второго полицейского с Кагарлыка, подозреваемого в изнасиловании : UA.news 20:47
- Суд избрал меру пресечения полицейским, подозреваемым в изнасиловании : ДонПресс 20:28
- Изнасилование в Киевской области: Суд взял под стражу второго полицейского из Кагарлыка : Західна iнформаційна корпорація 20:15
- Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках : Українські Новини 20:14
- Кагарлыцких копов-насильников отправили в СИЗО : Ведомости-Украина 20:12
- Держали город в страхе: местный житель рассказал, как работала Кагарлицкая полиция : Gazeta.ua 20:05
- Полицейские-насильники: в сети показали фото преступников за решеткой, а их отделение полиции расформировано (ФОТО) : NewsMir.info 20:05
- В Черкасской области двух копов подозревают в разбое и вымогательстве (фото) : Фокус 20:04
- Дело о полицейских-насильниках из Кагарлыка: суд принял решение по второму подозреваемому Во вторник, 26 мая, в Киеве Голосеевский районный суд избрал меру пресечения для второго задержанного по делу о групповом изнасиловании полицейскими женщины в... : Луганский Радар 19:54
- Насиловали и душили. Что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка : Прогрессивная социалистическая партия Украины 19:49
- Изнасилование женщины копами в Кагарлыке: появились подробности о жертве : УНИАН 19:47
- Изнасиловали во время допроса: в Киеве суд взял под стражу полицейских : IPnews 19:44
- Один из "оборотней в пагонах" не признал свою вину и прятал лицо за бумагой: в Киеве суд избрал меру пресечения для полицейских из Кагарлыка : ReplyUA.net 19:41
- Изнасилование в Кагарлыке: местный житель рассказал правду о полицейских города : DsNews 19:33
- Изнасилование в Кагарлыке: суд арестовал двух полицейских : Укринформ 19:31