В Раде спросят с начальства Нацполиции за изнасилование в Кагарлыке (417)

DsNews 2020.05.26 22:33

Вторник, 26 Мая 2020, 22:04 В понедельник, 1 июня, состоится заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, посвященное ситуации в Кагарлыксом отделении полиции Киевской области, где изнасиловали девушку Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета, передает "ДС". "В понедельник 1 июня 2020 в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлыкком отделе

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