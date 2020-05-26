В Кабмине рассказали, как реформируют пенсионную систему (26)

FaceNews 2020.05.26 09:00

26.05.2020 08:45 Наталья Ткачук, источник: "РБК-Україна" Накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года. По крайней мере, такие сроки не исключают в правительстве,юпередает FaceNews.ua. Об это в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, введение накопительной пенсии неизбежно для Украины по причине демографической ситуации, поскольку сегодня мало детей и много

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