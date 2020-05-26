Новости 26 мая: выставка Порошенко, арест полицейских из Кагарлыка (70)

Українська правда 2020.05.26 22:10

Вторник, 26 мая 2020, 22:04 Порошенко потроллил ГБР: вместо допроса открыл выставку картин, из-за которых завели дело, суд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках женщины - актуальные новости 26 мая. О выставке Порошенко не пошел на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, зато открыл выставку картин, которые фигурируют в деле.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ, ПРОТИВОГАЗ, ПЫТКА, ДУБИНКА, ПОЛИЦИЯ, КАГАРЛЫК, Сулима, Кузив, Киев, Украина