В институте рака заявили о нападении на врача (1)

Depo 2020.05.25 16:32
Директор Национального института рака Андрей Безносенко заявил о нападении
на сотрудника института, врача Анатолия Шудрака
25 мая 2020 15:49
Об этом Безносенко написал в Facebook, информирует Depo.ua.
"Национальный институт рака видел многое, но никто не ожидал, что в 8 утра,
когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит
нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора
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, Киев
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