В институте рака заявили о нападении на врача (1)

Depo 2020.05.25 16:32

Директор Национального института рака Андрей Безносенко заявил о нападении на сотрудника института, врача Анатолия Шудрака 25 мая 2020 15:49 Об этом Безносенко написал в Facebook, информирует Depo.ua. "Национальный институт рака видел многое, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора