Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории (1)

Факты 2020.05.25 14:34

14:19 - 25 мая 2020 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" На Днепропетровщине, где по состоянию на 25 мая зафиксировано 875 случаев коронавирусной инфекции, уволили руководителя областного лабораторного центра, которого заподозрили в искажении данных о результатах ПЦР- тестирования на COVID. Как сообщают в Днепропетровском облсовете, Александра Штепу уволили после того, как в лабораторном центре Днепра поработали комиссии Минздрава и правоохранительных органов.