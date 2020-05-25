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Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории

Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории (1)

Факты 2020.05.25 14:34
14:19 - 25 мая 2020 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" На Днепропетровщине, где по состоянию на 25 мая зафиксировано 875 случаев коронавирусной инфекции, уволили руководителя областного лабораторного центра, которого заподозрили в искажении данных о результатах ПЦР- тестирования на COVID. Как сообщают в Днепропетровском облсовете, Александра Штепу уволили после того, как в лабораторном центре Днепра поработали комиссии Минздрава и правоохранительных органов.
ШТЕПА, ТЕСТ, НЕДОСТОВЕРНОСТЬ, ДНЕПР, ИСКАЖЕНИЕ, МИНЗДРАВ, Штепу, Похмурко, Штепа, Днепропетровск, Украина, Киев
2020.05.26 (1)

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