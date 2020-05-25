Заподозрили в искажении результатов ПЦР-тестов: в Днепре со скандалом уволили главу лаборатории (1)

Факты 2020.05.25 14:34
14:19 - 25 мая 2020
Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ"
На Днепропетровщине, где по состоянию на 25 мая зафиксировано 875 случаев
коронавирусной инфекции, уволили руководителя областного лабораторного
центра, которого заподозрили в искажении данных о результатах ПЦР-
тестирования на COVID.
Как сообщают в Днепропетровском облсовете, Александра Штепу уволили после
того, как в лабораторном центре Днепра поработали комиссии Минздрава и
правоохранительных органов.
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, Похмурко
, Штепа
, Днепропетровск
, Украина
, Киев