Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко (34)

Главное 2020.05.26 07:35

26 мая 2020 Печерский районный суд Киева продлил до 24 июля меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу Юлии Кузьменко. Как передает "Интерфакс-Украина", суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Также печерский районный суд отпустил под залог подозреваемую в организации