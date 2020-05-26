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Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко

Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко (34)

Главное 2020.05.26 07:35
26 мая 2020 Печерский районный суд Киева продлил до 24 июля меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу Юлии Кузьменко. Как передает "Интерфакс-Украина", суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Также печерский районный суд отпустил под залог подозреваемую в организации
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2020.05.26 (34)

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