"Был бы признателен за гумпомощь": Зеленский обратился к Израилю из-за CОVID-19 (1)

Depo 2020.05.25 14:32

Президент Владимир Зеленский обратился к Израилю относительно предоставления Украине гуманитарной помощи, а также обмена передовым опытом в борьбе с коронавирусом 25 мая 2020 14:01 Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром израиля Биньямином Нетаньяху, передает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу главы Украины. Отмечается, что стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и