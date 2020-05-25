Украинские больницы не имеют всего необходимого для борьбы с COVID-19, - Зеленский (8)

Depo 2020.05.25 15:02
Больницы в нашем государстве пока не обеспечены всем необходимым в
достаточном количестве для того, чтобы должным образом бороться с
коронавирусной болезнью
25 мая 2020 14:18
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном
совещании по противодействию распространению коронавируса, передает Depo.ua
со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах.
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