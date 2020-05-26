"Козлина ты дурная": Богдан в зоопарке дергал животных за уши. ВИДЕО (7)

Типичный Херсон 2020.05.26 04:40

26.05.2020 Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан посетил контактный вольер в Киевском зоопарке. Видеозапись пребывания Богдана в вольере среди коз и овец обнародована 25 мая на странице журналиста Романа Сухана. Находясь возле загородки с козами, Богдан сперва схватил животное за ухо, а после несколько раз хлопнул его по голове. "Козлина ты дурная, - обратился к козе Богдан.