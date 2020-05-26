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"Газпром" остался без транзита через Польшу

"Газпром" остался без транзита через Польшу (53)

Багнет 2020.05.26 14:01
После завершения контракта с Польшей на транзит газа в Европу "Газпром" практически прекратил использовать маршрут, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные польского газотранспортного оператора Gaz System, сообщает BAGNET. В воскресенье, 24 мая, объем прокачки на границе с Беларусью упал до 17,3 миллиона кубометров, что составляет 18 процентов от пропускной способности. На понедельник, 25 мая, в ходе аукциона выбрано еще меньше - всего десять процентов.
ЯМАЛ, ТРАНЗИТ, ПОЛЬША, ГАЗА, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, Польша, Россия, Германия, Беларусь, Украина
2020.05.26 (53)

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