"Газпром" остался без транзита через Польшу (53)

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- Россия полностью остановила транзит газа через Польшу : Ведомости-Украина 17:12
- Транзит газа из РФ в Европу через Польшу остановлен - данные Gascade : BlackSeaNews.net 17:01
- "Газпром" остановил транзит газа через Польшу : Kramatorsk.info 16:51
- Россия остановила прокачку газа через Польшу : Український Бізнес Ресурс 16:44
- Россия остановила транзит газа через Польшу : ПрессОрг24 16:34
- Россия остановила транзит газа через Польшу : FinOboz 16:34
- Транзит умер - да здравствует транзит : 2000.ua 16:30
- Отсутствие спроса: "Газпром" остановил поставки газа в Германию через Польшу : Republic.com.ua 16:25
- Транзит по газопроводу "Ямал-Европа" полностью остановлен : Терминал 16:12
- Польша остановила транзит газа из России по политическим мотивам : Lenta.ua 16:07
- "Газпром" остановил транзит газа через Польшу : Еспресо TV 16:03
- "Газпром" прекратил транзит газа через Польшу : Слово і Діло 15:41
- ГАЗ ЖМЁТ НА ТОРМОЗ : Спектр Новости 15:36
- Газ жмет на тормоз : FakeOFF 15:32
- "Газпром" полностью остановил транзит газа через Польшу. "Смена правил игры" : ДонПресс 15:28
- Россия остановила транзит газа через Польшу : DailyUA 15:24
- Россия остановила транзит газа через Польшу : Українські національні новини 15:17
- "Газпром" остановил транзит газа через Польшу : Зеркало недели. Украина 15:16
- Грузия получила заметную скидку на российский газ : Сегодня.ua 15:16
- Газпром остановил транзит через Польшу : Телеграф.com.ua 15:12
- Контракт закончился. Газпром прекратил транзит через Польшу : Новое Время 15:09
- РФ остановила транзит газа в Европу через Польшу : Николаевский центр журналистских расследований 15:07
- "Газпром" полностью остановил транзит газа через Польшу : Newzz.in.ua 15:06
- Российский "Газпром" остался без транзита через Польшу : УНИАН 15:02
- Газпром остановил транзит через Польшу : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- РФ перестала качать газ в Европу через Польшу : From-UA.com 14:34
- Транзит российского газа через Польшу остановили : Depo 14:32
- РФ остановила транзит газа в Европу через Польшу : Южная правда 14:09
- Транзит газа по направлению Ямал-Европа полностью прекращен : Минпром 14:08
- "Газпром" остался без транзита через Польшу : NewsMir.info 14:05
- Транзит по Ямалу-Европе полностью остановлен : НефтеРынок 14:03
- "Газпром" остался без транзита через Польшу : Багнет 14:01
- РФ остановила транзит газа в Европу через Польшу : Версии.com 13:51
- Россия перестала поставлять газ в Германию через Польшу: детали остановки трубопровода : Dialog.ua 13:32
- Польша перестала прокачивать российский газ в Европу : Винница Реал 13:10
- РФ остановила транзит газа в Европу через Польшу : ЗА Київ 12:58
- Россия остановила транзит газа в Европу через Польшу : Waves-ua 12:56
- "Газпром" остановил транзит газа через Польшу : UaProm 12:47
- Россия полностью остановила транзит газа через Польшу : DsNews 12:33
- "Газпром" полностью остановил транзит газа через Польшу : Business Information Network 12:31
- Россия обвалила транзит газа через Польшу. Директор украинской ГТС рассказал о плане Путина : Экономические новости 12:03
- "Газпром" полностью остановил транзит газа через Польшу : Укрудпром 11:44
- РФ обвалила транзит газа через Польшу: директор украинской ГТС раскрыл план Путина : Обозреватель 11:39
- Поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" снижены почти до нуля : Энергетический Корреспондент 11:31
- Транзит российского газа через Польшу рухнул почти до нуля : NewsMir.info 11:05