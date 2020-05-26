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Подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Левин останется в СИЗО СБУ

Подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Левин останется в СИЗО СБУ (2)

Центр журналистских расследований 2020.05.26 07:44
07:37 Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) оставили под стражей до июля. Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин. По словам прокурора, Левина просили оставить под стражей именно в изоляторе временного содержания СБУ из-за рисков побега, давления на свидетелей, сокрытие, уничтожение или искажение доказательств.
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2020.05.26 (2)

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