Подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Левин останется в СИЗО СБУ (2)

Центр журналистских расследований 2020.05.26 07:44

07:37 Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) оставили под стражей до июля. Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин. По словам прокурора, Левина просили оставить под стражей именно в изоляторе временного содержания СБУ из-за рисков побега, давления на свидетелей, сокрытие, уничтожение или искажение доказательств.