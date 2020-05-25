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С 1 июня в Украине могут разрешить проводить экзаменационные сессии в группах не более 10 человек (47)

Glavk.info 2020.05.26 01:05
26 мая 2020 г., 00:30:00 С 1 июня в высших учебных учреждениях Украины разрешат проводить экзаменационные сессии при условии соблюдения всех противоэпидемических мер и в группах не более 10 человек. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий. "Что касается проведения экзаменационных сессий.
ЛЮБОМИР, ВУЗ, СЕССИЯ, ОСЛАБЛЕНИЕ, КАРАНТИН, СОБЛЮДЕНИЕ, Мандзий, Украина
2020.05.26 (47)

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