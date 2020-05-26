Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард (41)

2020.05.26 (41)2020.05.25 (3) →
- Госдолг в гривневом эквиваленте уменьшился, а в долларовом вырос - Минфин : IBF.ua 14:40
- Госдолг Украины вырос - Минфин : Подробности.ua 14:39
- Совокупный госдолг Украины снизился на 2,7% в гривне - до 1,2 трлн грн : Fixygen 14:34
- Госдолг Украины в апреле-2020 снизился на 2,7% в гривне и вырос на 1,3% в долларовом эквиваленте - Минфин : UAportal 14:05
- Госдолг за апрель уменьшился в гривне, но вырос в долларах, - Минфин : Фокус 14:04
- Государственный долг Украины в апреле превысил 81 миллиард долларов : Мой Город N 14:01
- Госдолг Украины превысил $81 млрд : Контракты.ua 13:37
- Госдолг Украины вырос в долларовом эквиваленте - Минфин : Хвиля 13:35
- Госдолг Украины в долларовом эквиваленте за месяц вырос на 1,3% : ПрессОрг24 13:34
- Госдолг Украины в апреле-2020 снизился на 2,7% в гривне и вырос на 1,3% в долларовом эквиваленте - Минфин : Business Information Network 13:31
- Госдолг Украины вырос до $81,4 млрд : Капитал 13:20
- Госдолг Украины превысил $81 млрд - Минфин : Bigmir)net Финансы 13:17
- Государственный долг Украины вырос на миллиард долларов за апрель : В Час Пик 13:14
- В Минфине отчитались о сокращении госдолга : Новое Время 13:10
- В апреле госдолг уменьшился в гривне и вырос в долларах : Громадське телебачення 13:06
- Госдолг Украины в апреле-2020 снизился на 2,7% в гривне и вырос на 1,3% в долларовом эквиваленте - Минфин : Интерфакс-Україна 13:06
- Минфин: В апреле госдолг в гривневом эквиваленте уменьшился, а в долларовом - вырос : УП: Економічна правда 13:03
- Госдолг в гривне за месяц сократился почти на 3% - Минфин : Зеркало недели. Украина 12:46
- Госдолг Украины превысил $81 млрд - Минфин : Bigmir)net Новости 12:38
- Госдолг в апреле уменьшился до 2,2 трлн грн : Финансовый клуб 12:34
- В апреле госдолг в гривне стал меньше, а в валюте - вырос : Maanimo 12:07
- Долг Украины заметно увеличился: на сколько и почему : Главред 12:05
- Госдолг Украины в апреле вырос до $81 млрд, - Минфин : UaProm 11:47
- В течение апреля госдолг вырос на миллиард долларов : Fin.org.ua 11:45
- Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов : Телеграф.com.ua 11:42
- Госдолг Украины вырос на 1 млрд долл : Минпром 11:38
- Гетманцев рассказал, когда Украина сможет отказаться от кредитов МВФ : Bigmir)net Новости 11:38
- Госдолг Украины в апреле вырос на миллиард $ : NewsOne 11:38
- Госдолг в апреле сократился почти на 3% - Минфин : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- Госдолг Украины в долларовом эквиваленте за месяц вырос на 1,3% : FinOboz 11:34
- Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард : Finance.UA 11:33
- Госдолг Украины увеличился еще на миллиард долларов : Depo 11:32
- За апрель государственный долг Украины вырос на миллиард долларов : Прямий канал 11:31
- Госдолг Украины в долларовом эквиваленте за месяц вырос на 1,3% : DailyUA 11:24
- Гетманцев рассказал, когда Украина сможет отказаться от кредитов МВФ : Bigmir)net Финансы 11:17
- В течение апреля госдолг вырос на миллиард долларов : Укрудпром 11:14
- Госдолг Украины увеличился до $81,4 миллиарда : ForUm 11:04
- Госдолг Украины в долларовом эквиваленте за месяц вырос на 1,3% : Українські національні новини 11:02
- Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов : РБК-Україна 10:40
- Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард : УНИАН 10:17
- Украина до 2025 года может прекратить кредитование у Международного валютного фонда, - Гетманцев : ASPInews 10:01