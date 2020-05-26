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Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард

Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард (41)

Finance.UA 2020.05.26 11:33
Государственный и гарантированный государством долг Украины за апрель этого года в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% - до 2,196 триллиона гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% - до 81,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины. Отмечается, что ключевым фактором влияния на состояние государственного долга традиционно были колебания на валютном рынке.
ФИНАНСЫ, ДОЛЛАР, ЭКВИВАЛЕНТ, МИНФИН, УКРАИНА, ДОЛГ, Украина, США
2020.05.26 (41)

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