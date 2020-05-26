Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард (41)

Finance.UA 2020.05.26 11:33

Государственный и гарантированный государством долг Украины за апрель этого года в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% - до 2,196 триллиона гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% - до 81,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины. Отмечается, что ключевым фактором влияния на состояние государственного долга традиционно были колебания на валютном рынке.