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В МЗ рассказали, при каких условиях Украина может избежать второй волны COVID-19

В МЗ рассказали, при каких условиях Украина может избежать второй волны COVID-19 (22)

Depo 2020.05.26 11:32
Украине грозит новая волна коронавируса COVID-19, есть только два обстоятельства, которые позволят ее избежать 26 мая 2020 10:44 Фото: ЕРА Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24", передает Depo.ua. "Эпидемическая ситуация не позволяет сегодня отказаться от карантина, поэтому разработан поэтапный план выхода...
ЛЯШКО, ВОЛНА, ЦИРКУЛЯЦИЯ, АГРЕССИВНОСТЬ, УСЛОВИЕ, ПАНДЕМИЯ, Ляшко, Украина
2020.05.26 (22)

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