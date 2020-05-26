В МЗ рассказали, при каких условиях Украина может избежать второй волны COVID-19 (22)

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- Ляшко дал прогноз о второй волне коронавируса в Украине : Винница Реал 11:40
- Вторая волна коронавируса в Украине: санврач Ляшко пояснил, как страна сможет избежать заражений : Dialog.ua 11:32
- В МЗ рассказали, при каких условиях Украина может избежать второй волны COVID-19 : Depo 11:32
- Ляшко назвал условия, при которых не будет второй волны коронавируса : Рубрика 11:30
- Украина избежит второй волны COVID-19. Ляшко назвал два условия : Экономические новости 11:03
- В Минздраве назвали условия, при которых удастся избежать второй волны коронавируса : РБК-Україна 10:40
- Украина избежит второй волны COVID-19 при двух условиях - Ляшко : Антикор.com.ua 10:11
- Украина избежит второй волны COVID-19 при двух условиях : Местные вести 10:11
- Украина избежит второй волны COVID-19 при двух условиях - Ляшко : ГЛАВПОСТ 10:05
- Ляшко назвал условия избежания второй волны COVID : Версии.com 09:51
- В Минздраве назвали условия, при которых Украина сможет избежать новой волны COVID-19 : NewsOne 09:38
- Минздрав сообщил, что позволит купировать вторую волну коронавируса : Lenta.ua 09:07
- Ляшко рассказал, сможет ли Украина избежать второй волны коронавируса : Главред 09:05
- В Минздраве рассказали, как Украина может избежать второй волны коронавируса : ForUm 09:04
- Ляшко назвал условия избежания второй волны COVID Избранное : 0432.in 09:00
- Украина избежит второй волны COVID-19 при двух условиях - Ляшко : Обозреватель 08:09
- При каких условиях можно избежать второй волны COVID - Ляшко : Николаевские Известия 07:45
- В Минздраве назвали два обстоятельства, при которых Украине удастся избежать второй волны COVID-19 : Факты 06:34
- COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны : Всеукраинские вести 03:56
- Ляшко озвучил условие для избежания второй волны коронавируса в Украине : FinOboz 01:34
- Главный санврач Ляшко назвал два условия, при которых Украины избежит второй волны коронавируса : НикВести 00:07