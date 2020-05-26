В МЗ рассказали, при каких условиях Украина может избежать второй волны COVID-19 (22)

Depo 2020.05.26 11:32

Украине грозит новая волна коронавируса COVID-19, есть только два обстоятельства, которые позволят ее избежать 26 мая 2020 10:44 Фото: ЕРА Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24", передает Depo.ua. "Эпидемическая ситуация не позволяет сегодня отказаться от карантина, поэтому разработан поэтапный план выхода...