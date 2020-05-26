Украина и Турция обсудили восстановление авиасообщения (55)

- Названа дата возобновления перелетов из Запорожья в Турцию : Мрия Запорожьe 22:12
- Названа дата возобновления перелетов из Запорожья в Турцию : Местные вести 22:11
- Названа дата возобновления перелетов из Запорожья в Турцию : Голос Запорожья 21:05
- Когда запорожцы смогут снова летать в Турцию: путешественникам на заметку : Голос Запорожья 20:35
- Когда запорожцы смогут летать в Турцию: даты : SkyNewsZP 20:34
- Украина и Турция договариваются о возобновлении туризма : FaceNews 19:00
- Украина хочет возобновить авиасообщение с Турцией : Gloss 18:38
- Украина и Грузия хотят восстановить туризм : Iнше ТВ 17:43
- Украина и Турция хотят договориться о возобновлении туризма : Robinzon.tv 16:41
- Украина и Турция обсудили возможность возобновления авиасообщения : Hubs 16:40
- Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма : FM-TV 16:35
- Украина и Грузия хотят восстановить туризм : Мрия Запорожьe 16:12
- Украина и Турция договариваются о возобновлении туризма : Инфолайн 15:45
- Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок - МИД : БессарабiЯ.UA 15:13
- Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении туристических поездок : 5 Канал 15:01
- Украина и Турция начали переговоры о возобновлении авиасообщения и туризма : Всеукраинские вести 14:56
- Украина и Турция обсудили восстановление авиасообщения : UATV 14:44
- Украина и Турция ведут переговоры о возобновлении туристических поездок : E-News 14:29
- Украина и Турция начали переговоры о возобновлении авиасообщения и туризма : Антикор.com.ua 14:12
- Украина и Турция обсудили возможность возобновления авиасообщения : Нова Влада 14:08
- Украина и Грузия обсудили возобновление авиасообщения : UAzmi 13:44
- Украина и Турция обсудили возможность возобновления авиасообщения : 2000.ua 13:30
- Украина и Турция договариваются о возобновлении туризма : Мрия Запорожьe 13:12
- Украина и Турция договариваются о возобновлении авиасообщения между странами : Местные вести 13:11
- Украина и Турция начинают договариваться о возобновлении авиасообщения : News.kompass.ua 12:52
- Украина и Турция договариваются о возобновлении авиасообщения между странами : Kherson.life 12:51
- Украина ведет переговоры с Турцией о возобновлении авиасообщения и туризма : Единая Одесса 12:28
- Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма : Лента новостей Днепра 12:23
- Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма : Мост Днепр 12:08
- Украина и Турция договариваются о возобновлении авиасообщения между странами : Сумські Дебати 11:32
- Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма : Uamarket.info 11:05
- Украина и Турция начинают договариваться о возобновлении авиасообщения : Дело.ua 11:02
- Украина и Турция готовятся к возобновлению авиаперелетов : Uapress.info 10:44
- Украина и Турция обсуждают возобновление авиасообщения и туристических путешествий : Транспортный бизнес 10:40
- Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения и туристических поездок - МИД : Центр Транспортных Стратегий 10:21
- Украина и Турция готовятся возобновить авиасообщение между странами : Bigmir)net Новости 10:08
- 2020-05-26 08:00:46 Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиасообщения : Mintrans 10:06
- Украина и Турция начали переговоры для восстановления туризма и авиасообщения между странами : Еспресо TV 10:03
- Украина и Турция начали переговоры о возобновлении авиасообщения : ForUm 09:34
- Украина и Турция договариваются о возобновлении авиасообщения между странами : Страна.ua 09:31
- Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма : Українські Новини 09:16
- Украина и Турция начали переговоры о восстановлении авиасообщения и туризма : Fin.org.ua 08:15
- Украина и Турция начали переговоры о восстановлении авиасообщения и туризма : Укрудпром 08:14
- Украина и Турция начинают процедуры по восстановлению взаимного авиасообщения : Новости N 07:08