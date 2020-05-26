Украина и Турция обсудили восстановление авиасообщения (55)

UATV 2020.05.26 14:44

26.05.2020 Фото МИД Украина и Турецкая Республика договорились начать процедуры, связанные с возобновлением туристических путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, сообщает UATV. Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере. В ведомстве отметили, что Турция уже открыла границы для граждан из 31 страны мира, которые прибывают с целью лечения.

ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, ПОСОЛ, ПУТЕШЕСТВИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, Боднара, Боднар, Украина, Турция, Херсон, Крым