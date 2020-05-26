В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса (18)

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- В ВОЗ ожидают, что новый пик коронавируса может наступить в любую минуту : Західна iнформаційна корпорація 08:45
- Новый всплеск COVID-19 может произойти в любой момент: ВОЗ выступила с предупреждением : Факты 08:34
- В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент : Телеграф.com.ua 08:12
- Вспыхнет в любой момент: в ВОЗ припугнули новым пиком коронавируса : Главред 08:05
- Коронавирус. В ВОЗ предупреждают: пик пандемии может случиться в любой момент : ЛІГАБізнесІнформ 07:37
- ВОЗ: Вторая волна пандемии COVID-19 может произойти в любое время : Позиция 07:32
- ВОЗ прогнозирует новый пик коронавируса в любой момент : НикВести 07:07
- В ВОЗ заговорили о второй волне коронавируса : Goodnews.ua 06:38
- В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент : ДнепрCity.net 06:04
- Вместо второй волны: ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19 : Всеукраинские вести 05:56
- В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент : РБК-Україна 05:10
- В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса : Типичный Херсон 04:40
- ВОЗ опасается резкого подъема заболеваемости COVID-19 : Новости N 04:08
- В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса : Слово і Діло 01:11
- В ВОЗ предупредили о новой волне пандемии коронавируса : UATV 00:14
- Пандемия коронавируса: ВООЗ предупреждает о новой волне COVID-19 : Прямий канал 00:01
- 25.05.2020 в 23:56 ВОЗ: Всплеск распространения коронавируса может начаться в любой момент : InfoResist.org 00:00