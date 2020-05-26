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В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса

В ВОЗ напомнили об опасности второй волны коронавируса (18)

Слово і Діло 2020.05.26 01:11
26 мая 2020, 01:00 Пандемия коронавируса пока еще находится на первой волне в ходе которой может произойти второй пик заболеваемости. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Заболеваемость в любой момент может пойти вверх, всем нужно быть готовыми ко второй волне, сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте ВОЗ.
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2020.05.26 (18)

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