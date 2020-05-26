ГБР возбудило дело из-за записи разговора Порошенко и Байдена (37)

- В ГБР отреагировали на прослушивание Порошенко и Байдена: что известно : ASPInews 11:31
- Разговор Порошенко с Байденом: ГБР открыло дело из-за прослушки : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 11:27
- Незаконная прослушка Порошенко и Байдена: ГБР открыло дело из-за "пленок Деркача" : Обозреватель 11:09
- ГБР ищет, кто записывал Порошенко и Байдена : Южная правда 11:09
- ГБР открыло дело из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом : From-UA.com 11:04
- ГБР открыло дело из-за записи разговора Порошенко и Байдена : TK Media 10:43
- Переговоры Байдена с Порошенко: СМИ узнали, что в ГБР открыли уголовное дело : Dialog.ua 10:32
- Скандал с "пленками Деркача": ГБР открыло дело из-за прослушки : Realist.online 10:24
- ГБР открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом : Politica.com.ua 10:17
- ГБР начало расследование из-за прослушивания разговоров Порошенко с Байденом : Gazeta.ua 10:05
- "Пленки Деркача:" ГБР открыло дело о прослушке Порошенко, - СМИ : Фокус 10:04
- ГБР открыло дело о прослушке разговора Порошенко с Байденом, - СМИ : Багнет 10:01
- ГБР открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом : Kherson.life 09:51
- Разговоры Порошенко с Байденом: ГБР открыло дело о прослушке : UA.news 09:47
- СМИ: ГБР начало расследование из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом : ForUm 09:34
- Пленки Деркача: ГБР открыло дело о незаконном прослушивании, - СМИ : Еспресо TV 09:33
- "Пленки Порошенко-Байдена": ГБР открыло дело - СМИ (ДОКУМЕНТ) : Ракурс 09:22
- ГБР открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом : Prioritet.org 09:20
- ГБР завело дело о "пленках Порошенко" : ОРД 09:14
- Госбюро расследований открыло производство из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом - СМИ : Гордон 09:05
- ГБР открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом : Маю право 08:56
- ГБР открыло дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом : Українські Новини 08:44
- СМИ: ГБР открыло дело по факту прослушки разговора Порошенко и Байдена : Всеукраинские вести 07:56
- Прослушка разговора Порошенко и Байдена: ГБР возбудила уголовное дело : Позиция 07:32
- ГБР возбудило дело по факту прослушки Порошенко и Байдена : News24UA 06:05
- ГБР открыло дело из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом, - СМИ : 112.ua 04:30
- ГБР открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом : Антикор.com.ua 02:11
- ГБР открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом : Новости без границ 02:07
- ГБР открыло уголовное дело о прослушке разговоров Порошенко с Байденом : ГЛАВПОСТ 02:05
- СМИ: ГБР открыло дело по факту прослушки разговора Порошенко и Байдена : Телеграф.com.ua 01:12
- "Пленки Деркача": ГБР открыло дело из-за прослушки Байдена и Порошенко : NewsMir.info 01:06
- ГБР открыло уголовное дело о незаконной прослушке разговоров Порошенко с Байденом : NewsMir.info 01:06
- ГБР открыло уголовное дело о незаконной прослушке разговоров Порошенко с Байденом : Страна.ua 00:46
- ГБР возбудило дело из-за записи разговора Порошенко и Байдена : Громадське телебачення 00:05