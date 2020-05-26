ГБР возбудило дело из-за записи разговора Порошенко и Байдена (37)

Громадське телебачення 2020.05.26 00:05

Павел Калашник 25 мая, 2020 21:04 Госбюро расследований возбудило уголовное дело по факту записи разговора экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента, а сейчас кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах, а также предоставил соответствующую выписку из ЕРДР. Из документа следует, что дело возбуждено по ч.3 статьи 359 (Незаконное