Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

ГБР возбудило дело из-за записи разговора Порошенко и Байдена

ГБР возбудило дело из-за записи разговора Порошенко и Байдена (37)

Громадське телебачення 2020.05.26 00:05
Павел Калашник 25 мая, 2020 21:04 Госбюро расследований возбудило уголовное дело по факту записи разговора экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента, а сейчас кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах, а также предоставил соответствующую выписку из ЕРДР. Из документа следует, что дело возбуждено по ч.3 статьи 359 (Незаконное
ПОРОШЕНКО, РАЗГОВОР, ДЖОЗЕФ, ПРОСЛУШИВАНИЕ, ДЕЛО, ПЛЕНКА, Порошенко, Байденом, Деркач, Байдена, США, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020