Пожар в Александровской больнице Киева: главврач заявила о поджоге (фото) (43)

УНИАН 2020.05.26 01:02

01:01, 26 мая 2020 Версия о коротком замыкании проводки не подтвердилась. В Киеве произошел пожар в больнице / Facebook Людмила Антоненко Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала подробности сегодняшнего пожара в медучреждении, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на странице в Facebook. "Сегодня, около 18 часов вечера, произошел пожар в одном из корпусов