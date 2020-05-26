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Пожар в Александровской больнице Киева: главврач заявила о поджоге (фото)

Пожар в Александровской больнице Киева: главврач заявила о поджоге (фото) (43)

УНИАН 2020.05.26 01:02
01:01, 26 мая 2020 Версия о коротком замыкании проводки не подтвердилась. В Киеве произошел пожар в больнице / Facebook Людмила Антоненко Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала подробности сегодняшнего пожара в медучреждении, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на странице в Facebook. "Сегодня, около 18 часов вечера, произошел пожар в одном из корпусов
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