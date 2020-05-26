Авиакатастрофа в России, никто не выжил: подробности и первые фото с места загадочной трагедии (77)

Politeka 2020.05.26 08:39

ЧП прокомментировали в Минобороны сегодня, 08:35 Причиной падения вертолета Ми-8 могла стать техническая неисправность Трагедия произошла утром 26 мая в Андырском районе Чукотки в России, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-каналы 360tv.ru и Mash. Сообщается, что в результате жесткой посадки Ми-8 недалеко от аэродрома Угольные копи выживших нет, погибли четыре человека.