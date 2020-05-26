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В Киеве на Южном мосту произошла авария конструкции

В Киеве на Южном мосту произошла авария конструкции (39)

Слово і Діло 2020.05.26 11:11
26 мая 2020, 10:54 В Киеве на Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов, движение в направлении правого берега частично ограничено. Об этом сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 26 мая. "На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа, - говорится в сообщении. В мэрии отметили, что специалисты Киевавтодормоста работают над устранением
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