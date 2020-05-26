В Киеве на Южном мосту произошла авария конструкции (39)

- В Киеве на Южном мосту произошла авария из-за старого деформационного шва : Journalist.today 11:46
- В Киеве начал разваливаться Южный мост : Фраза.ua 11:36
- В Киеве на Южном мосту возникла аварийная ситуация: коммунальщики устраняют поломку (ФОТО) : Ракурс 11:22
- В Киеве на Южном мосту произошла авария конструкции : Слово і Діло 11:11
- Сегодня, 10:24 В Киеве возникла аварийная ситуация на Южном мосту : Вести-UA 10:51
- В Киеве оборвалась часть Южного моста: движение ограничили, образовалась пробка. Фото : Обозреватель 10:39
- В Киеве на Южном мосту ограничили движение: оборвалась часть моста : MIGnews.com.ua 10:38
- В Киеве частично перекрыли Южный мост из-за аварийной ситуации с деформационным швом : NewsOne 10:38
- На Южном мосту ограничили движение из-за аварии с деформационным швом : ПрессОрг24 10:34
- На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов (фото) : Центр Транспортных Стратегий 10:21
- На Южном мосту в Киеве оборвалась часть покрытия, движение частично ограничено : Зеркало недели. Украина 10:16
- В Киеве "разрушилась" конструкция Южного моста : Подробности.ua 10:09
- Авария на Южном мосту: движение в сторону правого берега ограничено : Новости Киева 09:52
- Движение по Южному мосту в сторону правого берега Киева частично ограничено, возник серьезный затор : КиевВласть.com.ua 09:48
- фото На Южном мосту Киева оборвалась и обрушилась часть покрытия : Известия в Украине 09:45
- "Киевавтодор" раскрыл подробности аварийности на Южном мосту : thePage 09:42
- В Киеве возникла аварийная ситуация на Южном мосту, движение транспорта частично ограничено : Еспресо TV 09:33
- В Киеве аварийно разрушается мост : Depo 09:32
- В Киеве на Южном мосту оборвалась часть накрывного покрытия : 2000.ua 09:30
- В Киеве произошла авария с конструкцией Южного моста : FaceNews 09:30
- В Киеве произошла авария с конструкцией Южного моста : DailyUA 09:24
- На Южном мосту ограничили движение из-за аварии с деформационным швом : DailyUA 09:24
- На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: возникла авария с одним из старых деформационных швов : UAzmi 09:14
- На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов : Телеграф.com.ua 09:12
- Южный мост перекрыли для транспорта : Status Quo 09:12
- В Киеве обвалилась часть Южного моста : Auto24 09:09
- На Южном мосту экстренно ограничили движение : Lenta.ua 09:07
- В столице на Южном мосту произошло ЧП: разорвался деформационный шов, образовался автомобильный затор (ФОТО) : ГолосUA 09:05
- На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация из-за старого деформационного шва : ГЛАВПОСТ 09:05
- На Южном мосту в Киеве снова частично разрушилось покрытие : DsNews 09:03
- На Южном мосту ограничили движение из-за аварии с деформационным швом : Українські національні новини 09:02
- На Южном мосту Киева авария: проводят срочный ремонт : Комсомольская Правда в Украине 09:01
- Киев. На Южном мосту произошло частичное обрушение: движение частично ограничено : Новости Киева 08:52
- На Южном мосту в Киеве возникла аварийная ситуация : thePage 08:42
- На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: аварийный шов : Українська правда 08:40
- Киев. На Южном мосту произошло частичное обрушение: движение частично ограничено : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- Май, 26 в 8:30 На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация из-за старого деформационного шва : ICTV Факти 08:36
- На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов : Интерфакс-Україна 08:06