Спортзалы, ж/д и автосообщение: Ляшко назвал ослабления с 1 июня (35)

- В Минздраве планируют новые смягчения карантина с 1 июня: запуск поездов и открытие бассейнов, спортзалов и автошкол : Мариупольские новости 11:56
- Что в Украине откроют с первого июня: тогда наступит следующий этап смягчения ограничений : УРА-Информ 11:48
- Спортзалы, ж/д и автосообщение: Ляшко назвал ослабления с 1 июня : Источник.info 11:45
- С 1 июня в Украине планируют открыть спортзалы, бассейны и возобновить ж/д перевозки - МОЗ : В Час Пик 11:44
- Украина меняет условия карантина, срочное заявление Минздрава: "С 1 июня не сможем..." : Politeka 11:40
- Какие новые карантинные послабления ждать с июня : Главное 11:35
- Открытие бассейнов и спортзалов планируется с 1 июня - Ляшко : Укринформ 11:16
- Когда в Украине откроют бассейны и спортзалы: известна дата : Телеграф.com.ua 11:13
- Новые послабления с 1 июня: железная дорога, автошколы, бассейны : Українська правда 11:10
- Поезда и бассейны: в Минздраве рассказали, каких послаблений ожидать с 1 июня : Народна Правда 11:08
- Поезда и бассейны: В Минздраве рассказали, каких послаблений ожидать с 1 июня : НикВести 11:07
- Поезда и бассейны: в Минздраве рассказали, каких послаблений ожидать с 1 июня : Громадське телебачення 11:06
- С 1 июня в Украине откроются бассейны и спортзалы : Гордон 11:05
- Глава Минздрава сообщил, когда полноценно могут заработать рестораны : Фокус 11:04
- О возможном послаблении карантина с 1 июня рассказали в минздраве : "Наша газета" (Луганск) 11:03
- С 1 июня в Украине планируется открытие бассейнов и спортзалов : УНИАН 11:02
- О возможном послаблении карантина с 1 июня рассказали в минздраве : Cxid.info 11:02
- Ляшко: на очереди - автошколы и бассейны : UA.news 10:47
- С 1 июня откроются спотзалы, бассейны и возобновятся межобластные перевозки, - Минздрав : Українські Новини 10:44
- Ляшко рассказал, какие заведения откроются с 1 июня : ПрессОрг24 10:34
- Что разрешат с 1 июня: В Минздраве высказались о дальнейшем послаблении карантина : DsNews 10:33
- С 1 июня в Украине планируется открытие спортзалов и бассейнов : Прямий канал 10:31
- Открытие спортзалов и бассейнов: названа дата : Эхо Киева 10:30
- Когда можно будет купаться в бассейнах: объясняет санврач : Рубрика 10:30
- Ляшко рассказал, какие заведения откроются с 1 июня : DailyUA 10:24
- В Минздраве рассказали, какие ограничения будут сняты с 1 июня и когда откроют детские лагеря : Ракурс 10:22
- Ляшко рассказал, когда откроют спортзалы и бассейны : Капитал 10:20
- Ослабление карантина с 1 июня: Ляшко рассказал, что разрешат : Обозреватель 10:09
- Ляшко назвал карантинные ограничения, которые ослабят с 1 июня : Еспресо TV 10:03
- Ляшко рассказал, какие заведения откроются с 1 июня : Українські національні новини 10:02
- Ляшко рассказал, когда в Украине откроют бассейны и спортзалы : Дело.ua 10:02
- Ляшко анонсировал запуск железнодорожного транспорта и открытие бассейнов со спортзалами : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- С 1 июня заработают бассейны, спортзалы, учебные курсы и железнодорожное сообщение. санврач Ляшко : UAzmi 09:44
- Минздрав сообщил, какие послабления карантина произойдут с 1 июня : Новости Донбасса 09:39
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