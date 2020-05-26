Спортзалы, ж/д и автосообщение: Ляшко назвал ослабления с 1 июня (35)

Источник.info 2020.05.26 11:45

мая 26, 2020 При благоприятной ситуации с 1 июня в Украине планируется очередной этап ослабления карантина. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Так, с 1 июня могут быть такие ослабления: открытие бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы; запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.