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Степанов назвал дату полноценного открытия ресторанов и кафе

Степанов назвал дату полноценного открытия ресторанов и кафе (32)

Хвиля 2020.05.26 11:35
Кафе и рестораны откроются на ранее 10 июня "Хвиля" 26.05.2020 11:17:43 Максим Степанов Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах станет возможной после 10 июня. Об этом он сказал на брифинге 26 мая, сообщает Хвиля. "Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас.
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