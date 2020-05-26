Степанов назвал дату полноценного открытия ресторанов и кафе (32)

- Когда полноценно заработают кафе и рестораны и что ждет детские лагеря: разъяснение Минздрава : Луганский Радар 11:55
- Стало известно, когда заработают рестораны и детские лагеря : Новости Херсонщины 11:48
- "Возможно с 10 июня" - в Минздраве рассказали, когда украинцы снова смогут питаться в ресторанах : Зеркало недели. Украина 11:46
- Когда полноценно заработают кафе и рестораны и что ждет детские лагеря: разъяснение Минздрава : Апостроф 11:45
- Глава МОЗ сообщил, когда в Украине откроют кафе, рестораны и детские садики : Известия в Украине 11:45
- Май, 26 в 11:22 Рестораны и кафе могут полноценно заработать с 10 июня : ICTV Факти 11:36
- В Минздраве рассказали, когда полноценно заработают кафе и рестораны : Главред 11:35
- Степанов назвал дату полноценного открытия ресторанов и кафе : Хвиля 11:35
- Минздрав: Рестораны и кафе могут полноценно заработать с 10 июня : ForUm 11:34
- Рестораны и кафе смогут полноценно работать не ранее 10 июня - МОЗ : УП: Економічна правда 11:33
- В Минздраве допустили полноценную работу ресторанов с 10 июня : DsNews 11:03
- Полноценная работа кафе и ресторанов возможна с 10 июня - министр : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:02
- Полноценная работа кафе и ресторанов возможна с 10 июня - министр : 06277.com.ua Доброполье 11:02
- Когда рестораны и кафе заработают на полную: стала известна дата : УРА-Информ 10:48
- Глава Минздрава рассказал, когда кафе и ресторанам могут разрешить полноценную работу : УНИАН 10:47
- В МОЗ рассказали, когда в Украине откроются рестораны : Вести.ua 10:44
- Степанов назвал дату возобновления работы ресторанов : Слово і Діло 10:41
- В Минздраве рассказали, когда возможно полноценное открытие ресторанов : Новое Время 10:40
- Степанов рассказал, когда в Украине полноценной заработают кафе и рестораны : Гуру.ua 10:39
- В МОЗ рассказали, когда кафе и рестораны смогут полностью открыться : Bigmir)net Новости 10:38
- Стало известно, когда заработают рестораны и детские лагеря : Херсон Онлайн 10:36
- Степанов назвал ориентировочную дату полноценного открытия заведений питания : Еспресо TV 10:33
- Полноценную работу украинских кафе и ресторанов могут возобновить 10 июня : Страна.ua 10:16
- Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня : UAzmi 10:14
- Рестораны и кафе смогут полноценно работать не ранее 10 июня - МОЗ : Українська правда 10:10
- Полноценная работа кафе и ресторанов возможна с 10 июня - министр : ОстроВ 10:09
- Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня - Степанов : Интерфакс-Україна 10:06
- В МОЗ рассказали, когда полноценно заработают кафе и рестораны : Depo 10:02
- Степанов рассказал, когда в Украине полноценно заработают кафе и рестораны : Сегодня.ua 09:47
- В Минздраве рассказали, когда заработают летние лагеря и рестораны : Комсомольская Правда в Украине 09:46
- Когда в Украине заработают рестораны и кафе: в Минздраве дали ответ : Обозреватель 09:39