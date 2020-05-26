Степанов назвал дату полноценного открытия ресторанов и кафе (32)

Хвиля 2020.05.26 11:35

Кафе и рестораны откроются на ранее 10 июня "Хвиля" 26.05.2020 11:17:43 Максим Степанов Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах станет возможной после 10 июня. Об этом он сказал на брифинге 26 мая, сообщает Хвиля. "Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас.