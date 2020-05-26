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Кабмин уволил Башлыка с должности главы Госгеокадастра

Кабмин уволил Башлыка с должности главы Госгеокадастра (53)

UAzmi 2020.05.26 11:44
2020-05-26 11:39 Соответствующее распоряжение от 25 мая No 566-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ. "Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 1 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Башлык отстранил руководство всех главных
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