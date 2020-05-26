Военное руководство похитило из центра обеспечения ВСУ более 5 тонн топлива - СБУ (38)

Новое Время 2020.05.26 11:10

26 мая, 10:30 В Харьковской области разоблачили масштабные хищения топлива с территории одного из центров обеспечения Вооруженных сил. Об этом заявили в Службе безопасности Украины. Как сообщается, руководители среднего звена ВСУ продавали горюче-смазочные материалы, предназначенные для нужд украинской армии, местным коммерсантам. По данным следствия, сначала похищенное топливо аккумулировали на складах посредников, а потом сбывали оптовыми партиями.