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Фокус: Украина

СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе Бахмутской трассы (39)

112.ua 2020.05.26 11:30
В результате этого обстрела погибли двое сотрудников подразделения "Альфа" 11:24 26.05.2020 СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе Бахмутской трассы СБУ СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе Бахмутской трассы СБУ СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе Бахмутской трассы СБУ СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе
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