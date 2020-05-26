СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе Бахмутской трассы (39)

112.ua 2020.05.26 11:30

В результате этого обстрела погибли двое сотрудников подразделения "Альфа" 11:24 26.05.2020 СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе Бахмутской трассы СБУ СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе Бахмутской трассы СБУ СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе Бахмутской трассы СБУ СБУ установила имена боевиков, обстрелявших украинских военных в районе