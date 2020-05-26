В Украине досрочно возобновят движение поездов: когда можно покупать билеты? (41)

Утренний город 2020.05.26 12:47

Источник: apostrophe.ua / Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется 27 или 28 мая, - Мининфраструктуры Несмотря на то, что Кабмин разрешил возобновить ж/д сообщение с 1 июня, поезда начнут курсировать в стране раньше. Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, правительство приняло решение пустить поезда уже на этой неделе. По словам министра, уже с 27 или 28 мая в стране можно будет приобрести