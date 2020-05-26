В Украине досрочно возобновят движение поездов: когда можно покупать билеты? (41)

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- В Украине досрочно возобновят движение поездов: когда можно покупать билеты : Karachun.com.ua 12:47
- Поезда в Украине запустят раньше объявленных сроков : Lenta.ua 12:37
- Криклий: Железнодорожное сообщение запустят на этой неделе : ForUm 12:34
- Железнодорожное сообщение в Украине могут запустить уже на этой неделе : Cxid.info 12:32
- В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось : Телеграф.com.ua 12:12
- Железнодорожное сообщение заработает раньше запланированного срока: когда в продажу поступят билеты : Факты 12:04
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- Железнодорожное и авиасообщение запустят раньше анонсированного - В.Криклий : Транспортный бизнес 11:40
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- Железная дорога в Украине заработает раньше, чем планировалось, - Криклий : Західна iнформаційна корпорація 11:15
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