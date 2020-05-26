Адвокат Головань опровергает сообщение ГБР о вручении Марине Порошенко повестки на допрос для ее супруга (53)

- Дело Порошенко: ГБР ворвалось в музей Гончара (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 17:22
- ГБР прорвалось в музей с картинами Порошенко : Вибори в Україні та світі 17:15
- В Киеве бойцы ГБР штурмом взяли музей, где Порошенко выставил свою коллекцию картин. Есть пострадавшие : ОстроВ 17:09
- Адвокат Головань опровергает сообщение ГБР о вручении Марине Порошенко повестки на допрос для ее супруга : Интерфакс-Україна 17:06
- В Киеве бойцы ГБР штурмом взяли музей, где Порошенко выставил свою коллекцию картин. Есть пострадавшие : NewsMir.info 17:05
- Порошенко удивил изменившимся лицом, сняв защитную маску : From-UA.com 17:04
- Спецназ ГБР ворвался в музей Гончара : Еспресо TV 17:03
- Ситуация у музея Гончара : SiteUA 16:50
- Выставка картин Порошенко: среди зрителей - работники ГБР : Зеркало недели. Украина 16:46
- Порошенко потроллил ГБР: вместо допроса открыл выставку картин, из-за которых завели дело (ВИДЕО) : Iнше ТВ 16:43
- Порошенко не явился на допрос по делу о картинах : Типичный Херсон 16:39
- Вместо того, чтобы прийти на допрос в ГБР, Порошенко открыл выставку картин, из-за которых и завели дело : Громадське телебачення 16:35
- Венедиктова и ДБР опять опозорились преследуя Порошенко : Новости Луганска 16:22
- Порошенко вместо допроса в ГБР по делу контрабанды картин, устроил их показ в музее : Медіаплатформа "НАШ" 16:13
- Госбюро расследований вручило повестку на допрос Порошенко его жене - СМИ : Гордон 16:05
- Ситуация у музея Гончара: спецназ ГБР требует без постановления суда зайти в зал с картинами, которые представил Порошенко : Еспресо TV 16:03
- "Хочу извиниться, что разочаровал": вместо визита в ГБР Порошенко открыл выставку "контрабандных" картин : Думская.net 16:03
- Приговора не получается, а "приключения" заказаны: адвокат прокомментировал дело ГБР относительно картин Порошенко : 5 Канал 16:01
- Порошенко не явился на допрос по делу о картинах : Инфолайн 15:44
- В ГБР сообщили, что повестки о вызове Порошенко на... : Голос Правди 15:38
- ГБР только и то и делает, что нарушает законы и права граждан - адвокат Порошенко : Прямий канал 15:16
- Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин : Главное 15:05
- Порошенко вместо допроса открыл выставку картин, из-за которых завели дело : ForUm 15:04
- Спецназ ГБР заблокировал вход в организованную Порошенко выставку картин в музее Гончара : Еспресо TV 15:03
- Адвокат Порошенко - ГБР: публикация видео не заменяет повестку : Iнше ТВ 14:43
- ГБР пришли на выставку картин, чтобы передать повестку Порошенко (ФОТО) : Інформатор.press 14:36
- Порошенко из музея Ивана Гончара передал "привет" следователям ГБР : Gazeta.ua 14:35
- Представители ГБР приехали в музей Ивана Гончара: онлайн-трансляция : Прямий канал 14:31
- Порошенко не пришел на допрос в ГБР и отреагировал на дело о контрабанде картин : Экономика.com.ua 14:30
- В столичном музее открылась выставка картин из коллекции Порошенко : Олигарх Медиа 14:12
- Порошенко отправляли повестку на допрос по месту прописки и работы, - ГБР : Bigmir)net Новости 14:08
- В ГБР заявили, что повестки Порошенко отправляли несколькими путями, и все они предусмотрены законодательством : Західна iнформаційна корпорація 13:45
- Порошенко из музея Ивана Гончара передал "привет" следователем ГБР : Gazeta.ua 13:35
- Дело о культурных ценностях: Порошенко вместо допроса в ГБР открыл выставку картин : Укринформ 13:31
- Порошенко не явился на допрос ГБР по делу о контрабанде картин: что происходит (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 13:22
- Порошенко вместо допроса в ГБР пришел на выставку картин: видео : Сегодня.ua 13:16
- Порошенко не явился на допрос по делу о картинах : Мрия Запорожьe 13:12
- Порошенко проигнорировал допрос по делу о картинах : From-UA.com 13:04
- Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин : Микола.net 13:01
- Порошенко не явился на допрос по делу о картинах : ЗА Київ 12:58
- Порошенко и его адвокаты на допрос в ГБР не пришли: фото с места событий : Klymenko time 12:51
- Порошенко не пришел на допрос в ГБР. Вместо этого, он открыл выставку "контрабандных картин" : TK Media 12:43
- Порошенко вместо допроса в ГБР презентовал выставку фигурирующих в уголовном производстве картин : ОстроВ 12:39
- Адвокат Порошенко - ГБР: публикация видео не заменяет повестку : LB.ua 12:37
- Порошенко не явился на допрос по делу о картинах : Вибори в Україні та світі 12:15