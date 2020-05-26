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Фокус: Украина

Порошенко бежал от ГБР с выставки картин : Не хочет брать повестку шельма (54)

UA-Reporter.com 2020.05.26 18:44
26.05.2020 (18:31) Порошенко вместо допроса устроил цирк с выставкой картин. Следователи не очень оценили такой шаг и штурмом взяли здание музея Гончара, где Порошенко открыл выставку картин Расталкивая прессу и народных депутатов, представители Госбюро зашли в помещение. Как настоящий гетьман и отец нации Порошенко с выставки сбежал и оставил жену, чтобы та разобралась со зверскими следаками.
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