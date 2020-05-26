Порошенко бежал от ГБР с выставки картин : Не хочет брать повестку шельма (54)

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- Адвокат Порошенко отреагировал на преследование со стороны ГБР : Винница Реал 19:10
- Работники ГБР отказались прокомментировать журналистам, какие следственные действия проходят в Музее им. Гончара : Прямий канал 18:46
- "Лжецы из ГБР" - адвокат заявил, что Марина Порошенко не получала повестку за мужа : Зеркало недели. Украина 18:46
- Спецназ ГБР пришел в музей, где Порошенко проводил презентацию картин : Инфолайн 18:44
- Порошенко бежал от ГБР с выставки картин : Не хочет брать повестку шельма : UA-Reporter.com 18:44
- Адвокат опроверг заявления ГБР о вручении повестки Марине Порошенко в Музее Гончара : Depo 18:32
- Непонятно даже, о которых картины идет речь, а "приключения" заказаны: - адвокат Порошенка : Думка 18:29
- Порошенко убежал от ГБР, а повестку за него получила жена : Сайт Александра Дубинского 18:26
- Май, 26 в 17:43 Спецназ ГБР приехал в Музей Гончара из-за Порошенко, пострадала журналистка : ICTV Факти 18:06
- Штурм ГБР, выломанные двери и иск в полицию: первый день картинной выставки Порошенко еще не закончился : Зеркало недели. Украина 17:46
- Спецназ ГБР вручил повестку жене Порошенко : Главное 17:35
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- ГБР передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину : ForUm 17:04
- Сотрудники ГБР вручили Марине Порошенко повестку на допрос ее мужа : Journalist.today 16:46
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- Спецназ ГБР заблокировал музей Гончара в Киеве из-за Порошенко : Украина криминальная 16:32
- ГБР передало Марине Порошенко повторную повестку на допрос ее мужа : Рубрика 16:30
- Порошенко открыл выставку картин из своей коллекции, из-за которых его вызывали в ГБР : #Буквы 16:20
- ГБР - это лжецы: адвокат Порошенко объяснил причину неявки подзащитного в ГБР : Медіаплатформа "НАШ" 16:13
- Порошенко пошел в музей вместо допроса ГБР по контрабанде картин (ФОТО) : Акцент.zp.ua 16:10
- У всех на глазах. Порошенко отличился новой скандальной выходкой. Ничего не получал, наведались к нему : Корупція Інфо 15:53
- ГБР передали Марине Порошенко повторную повестку на допрос ее мужа : Західна iнформаційна корпорація 15:45
- Порошенко скрылся от следователей ГБР - повестку вручили его супруге : Таймер Одесса 15:42
- Спецназ ГБР заблокировал музей Гончара в Киеве из-за Порошенко: что просходит : Факты 15:34
- ГБР вызывает Порошенко на допрос: Повестку передали через супругу Марину : DsNews 15:33
- Повестка Порошенко в ГБР: следователи пришли на выставку к экс-гаранту, но не застали его там : Dialog.ua 15:32
- ГБР бесстыдно выполняет заказы на политические преследования - Головань о ситуации в музее Ивана Гончара : Прямий канал 15:31
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- Следователи ГБР не смогли ответить на вопросы адвоката Порошенко : #Буквы 15:20
- ГБР передало повестку о вызове Порошенко на допрос через жену Марину : Українська правда 15:10
- "Гетьман ушел огородами" - почему вместо Петра повестку в ГБР получала Марина Порошенко : Znaj.ua 14:46
- ГБР вручило повестку на допрос Порошенко его жене : Новое Время 14:40
- Сотрудники ГБР передали Марине Порошенко повторную повестку на допрос ее супруга : Интерфакс-Україна 14:36
- ГБР передало повестку Порошенко через его жену [дополняется] : Комсомольская Правда в Украине 14:31
- Адвокат Порошенко назвал причину неявки экс-президента на допрос в ГБР : Інформатор.press 14:06
- Адвокат Порошенко назвал причину неявки экс-президента на допрос в ГБР : Маю право 13:56
- Печальной Марине Порошенко неожиданно вручили повестку: что грозит жене экс-президента : Politeka 13:39
- Порошенко вместо допроса в ГБР пришел на выставку картин: видео : GlavPost.Com 13:37
- Порошенко проигнорировал допрос в ГБР : Хвиля 13:35
- "Добро пожаловать!": Петр и Марина Порошенко представили выставку картин известных художников из собственной коллекции : Прямий канал 13:31
- Порошенко опять не явился на допрос в ГБР: адвокат политика назвал причину : ReplyUA.net 13:11
- Порошенко вновь вызвали на допрос в ГБР, но экс-гарант не явился: названа причина : Dialog.ua 13:02
- Адвокат Порошенко назвал причину неявки экс-президента на допрос в ГБР : Страна.ua 12:46