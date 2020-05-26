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В рядах бойцов ООС впервые подтверждено заболевание коронавирусом

В рядах бойцов ООС впервые подтверждено заболевание коронавирусом (58)

Фокус 2020.05.26 12:34
2020-05-26 12:29:39 Фото: "Радио Свобода" COVID-19 заболел полицейский, который нес службу на одном из блокпостов в Донецкой области У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания COVID-19, сообщил штаб ООС. Правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Сейчас он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.
БЛОКПОСТ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ОСМОТР, ТЕСТИРОВАНИЕ, ИНФЕКЦИЯ, НЕДОПУЩЕНИЕ, Донецк, Украина

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