В рядах бойцов ООС впервые подтверждено заболевание коронавирусом (58)

Фокус 2020.05.26 12:34

2020-05-26 12:29:39 Фото: "Радио Свобода" COVID-19 заболел полицейский, который нес службу на одном из блокпостов в Донецкой области У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания COVID-19, сообщил штаб ООС. Правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Сейчас он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.