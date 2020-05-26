Адвокат заявил, что ГБР не передавало Марине Порошенко повестку на допрос (50)

Страна.ua 2020.05.26 17:16

17:13, сегодня Следователь ГБР вручает повестку на допрос для Петра Порошенко его супруге. Фото: t.me/baldtrue Информация Государственного бюро расследований о том, что жене бывшего президента Украины Петра Порошенко Марине вручили повестку о вызове ее мужа на допрос в связи с делом о картинах, не соответствует действительности. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook.