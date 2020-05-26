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Адвокат заявил, что ГБР не передавало Марине Порошенко повестку на допрос

Адвокат заявил, что ГБР не передавало Марине Порошенко повестку на допрос (50)

Страна.ua 2020.05.26 17:16
17:13, сегодня Следователь ГБР вручает повестку на допрос для Петра Порошенко его супруге. Фото: t.me/baldtrue Информация Государственного бюро расследований о том, что жене бывшего президента Украины Петра Порошенко Марине вручили повестку о вызове ее мужа на допрос в связи с делом о картинах, не соответствует действительности. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook.
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