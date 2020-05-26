Адвокат заявил, что ГБР не передавало Марине Порошенко повестку на допрос (50)

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- Сотрудники ГБР приехали на выставку картин Порошенко: подробности : Сегодня.ua 16:16
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- Если Порошенко не идет к ГБР, тогда ГБР идет к Порошенко. Правоохранители отправились в музей, чтобы передать повестку экс-президенту : Эхо Киева 15:30
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- Петя показал: ГБР приехало на выставку картин Порошенко и вручило повестку для экс-президента его жене Марине. Видео : News24UA 15:05
- ГБР приехало на выставку картин Порошенко и вручило повестку для экс-президента его жене Марине : Страна.ua 14:46
- Сотрудники ГБР приехали на выставку картин, чтобы передать повестку Порошенко, но застали только его жену : Новости без границ 14:37
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- Порошенко оригинально ответил ГБР на обвинения в незаконном вывозе картин Айвазовского, Репина и Глазунова (Видео) : ASPInews 14:01
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- Порошенко не пришел на допрос в ГБР : Версии.com 13:51
- Сотрудники ГБР отправились на выставку картин, чтобы передать повестку Порошенко, но нашли только его супругу : Страна.ua 13:46
- Порошенко отправляли повестку на сегодняшний допрос по месту прописки и работы - ГБР : Страна.ua 13:16
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- Порошенко открыл выставку семейной коллекции картин и подколол ГБР : Обозреватель 13:09
- Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР : Народна Правда 13:09
- Порошенко вместо похода в ГБР по делу о картинах, открыл выставку в музее : Bigmir)net Новости 13:08
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