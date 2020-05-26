ГБР пришло в музей вручать повестку на допрос Порошенко (95)

Українські Новини 2020.05.26 15:14

Елена Новикова Елена Новикова Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko Сотрудники Госбюро расследований пришли в музей Гончара в Киеве, где во вторник выставку своих картин открыл бывший президент Петр Порошенко, для того, чтобы вручить повестку о вызове на допрос. Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР. "Пришли вручать повестку", - сказал он. При этом, самого Порошенко сотрудники ГБР не застали и вручили повестку