ГБР пришло в музей вручать повестку на допрос Порошенко (95)

- Директор музея Гончара обратился в полицию из-за штурма ГБР в музей : Українські національні новини 19:47
- Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара. заявление "ЕС" : UAzmi 19:44
- Осмотр картин: В ГБР сказали, чем занят спецназ на выставке Порошенко : Bigmir)net Новости 19:38
- В ГБР опровергли штурм музея и заявили, что пришли "осматривать картины" : Інформатор.press 19:36
- Директор музея им. Гончара обратился в полицию с жалобой на порчу имущества ГБР : DsNews 19:33
- В "ЕС" заявили о попытке ГБР похитить частную коллекцию картин Порошенко : Depo 19:32
- Директор музея Гончара обратится в полицию из-за незаконного проникновения ГБР в здание : Украина криминальная 19:32
- Алексей Гончаренко: "Зеленский обещал, что украинцы увидят "звонки" Порошенко. Вот они" : Dialog.ua 19:32
- 26.05.2020 Порошенко устроил истерику перед журналистами: "Убожество!" : NewsProUA 19:21
- Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм : NewsMir.info 19:16
- Штурм музея с картинами Порошенко: Директор обратился в полицию из-за повреждения имущества : Західна iнформаційна корпорація 19:15
- В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин" : UAzmi 19:14
- Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР : UAzmi 19:14
- Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм : NewsMir.info 19:06
- Директор музея Гончара подал заявление в полицию из-за повреждения имущества при прорыве ГБР : NewsMir.info 19:06
- Сотрудники ГБР ворвались в музей на выставку "контрабандных" картин Порошенко: коллекцию описывают : Думская.net 19:03
- В музее Гончара ГБР проводит "осмотр картин" : DsNews 19:03
- Директор музея Гончара рассказал, как спецназ ГБР штурмовал здание музея (ВИДЕО) : Экономические новости 19:03
- Всю коллекцию Порошенко готовятся конфисковать - ГБР подогнала к музею два буса спецназа - кадры : Dialog.ua 19:02
- В Киеве во время штурма музея Гончара пострадали несколько человек, - СМИ : 112.ua 19:00
- 26.05.2020 в 18:54 Сенцов о штурме ГБР музея: Почему власть также не забирает у Коломойского "Центрэнерго"? : InfoResist.org 19:00
- Порошенко не прибыл на допрос в ГБР и вместо этого провёл презентацию картин : Лига Информ 18:59
- ГБР выломало двери в музее, куда Порошенко перевез свои картины : Всеукраинские вести 18:56
- Сотрудники ГБР ворвались в музей из-за "картин Порошенко": видео штурма Во вторник, 26 мая, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сломали входную дверь в киевском музее Ивана Гончара, чтобы провести обыски с целью изъятия картин,... : Луганский Радар 18:55
- Представители ГБР взяли штурмом здание музея Гончара: видео и все подробности : Klymenko time 18:51
- Следователи Госбюро расследований взломали двери в столичный музей и описывают картины из коллекции Порошенко (видео) : КиевВласть.com.ua 18:48
- Директор музея Гончара подал заявление в полицию из-за повреждения имущества при прорыве ГБР : Укринформ 18:46
- ГБР взяло штурмом музей, в котором Порошенко презентовал выставку : IPnews 18:44
- ГБР со штурмом ворвалась в музей, где проходит выставка картин из коллекции Порошенко - директор обратился в полицию (ФОТО) : Iнше ТВ 18:43
- ДБРовци штурмом ворвались в музей Гончара - директор обратился в полицию : Українська правда 18:40
- В ГБР опровергли информацию "Евросолидарности" о якобы штурме музея, где выставлены картины из семейной коллекции Порошенко : Интерфакс-Україна 18:36
- Порошенко открыл выставку картин, из-за которых его вызвали в ГБР. Следователи приехали в музей : Соцпортал 18:35
- Вооруженные бойцы ГБР ворвались на выставку картин семьи Порошенко (ФОТО, ВИДЕО) : DsNews 18:33
- Никаких ордеров и решений о конфискации: Нардеп о штурме ГБР Музея Гончара : Depo 18:33
- В галерею, где Порошенко презентовал выставку картин, приехали следователи ГБР: подробности вторжения : Эхо Киева 18:30
- 26.05.2020 Спецназ взял штурмом музей с картинами Порошенко, есть пострадавшие: ситуация продолжает накаляться : NewsProUA 18:21
- Директор музея Гончара обратится в полицию из-за незаконного проникновения ГБР в здание : #Буквы 18:19
- Сотрудники ГБР прорвались в музей, где проходит выставка картин семьи Порошенко : Укринформ 18:16
- В Киеве ГБР штурмовала музей, в котором Порошенко открыл выставку картин : В Час Пик 18:14
- ГБР выломало двери в музее, куда Порошенко перевез свои картины : Антикор.com.ua 18:12
- ГБР прорвалось в музей с картинами Порошенко : Слово і Діло 18:11
- "Для них было шоком, что картины выставили открыто в Украине", - Герасимов о штурме музея спецназом ГБР : НикВести 18:07
- ГБР штурмовало музей Гончара, где сегодня Порошенко открыл выставку картин из своей семейной коллекции : НикВести 18:07
- В галерею, где Порошенко презентовал выставку картин, приехали следователи ГБР: силой выломали двери : Громадське телебачення 18:06
- "Возможно, они выносят коллекцию": вооруженный спецназ ГБР захватил музей, где "выставлялся" Порошенко : Факты 18:04