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Венедиктова сообщила, что САП - это самостоятельная структура, но она попробует повлиять на нее 17:02 Политика ЦВК вивчає можливості впровадження новітніх інформаційних технологій у виборчий процес (49)

Новый.net 2020.05.26 19:19
Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. В своем обращении, опубликованном Офисом генпрокурора, она заявила, что провела совещание с руководителями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром Холодницким еще в первую неделю своего пребывания на должности генпрокурора.
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