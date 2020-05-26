Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая (46)

UAzmi 2020.05.26 17:14

2020-05-26 16:41 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. "Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - говорится в сообщении. "Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о