Зеленский подписал указ о годовой нацпрограмме сотрудничества Украина-НАТО на 2020 год (51)

ГолосUA 2020.05.26 21:35

ГолосUA 21:21 26-05-2020 Сегодня, 26 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. Годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за