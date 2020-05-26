Зеленский подписал указ о годовой нацпрограмме сотрудничества Украина-НАТО на 2020 год (51)

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- Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО : Західна iнформаційна корпорація 20:45
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