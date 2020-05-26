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В ближайшие сутки в Украине будут дожди, днем местами с грозами

В ближайшие сутки в Украине будут дожди, днем местами с грозами (6)

Fixygen 2020.05.26 15:34
В ближайшие сутки территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в поле пониженного атмосферного давления: будут дожди, днем местами с грозами, лишь ночью в южных и восточных областях без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 14-19 °, в юго-восточной части страны местами до 23 °.
ДОЖДЬ, ГРАДУС, ПОГОДА, СИНОПТИК, ОСАДОК, ГРОЗА, Украина, Киев, Ужгород
2020.05.27 (6)

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