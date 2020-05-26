В ближайшие сутки в Украине будут дожди, днем местами с грозами (6)

Fixygen 2020.05.26 15:34

В ближайшие сутки территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в поле пониженного атмосферного давления: будут дожди, днем местами с грозами, лишь ночью в южных и восточных областях без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 °, днем 14-19 °, в юго-восточной части страны местами до 23 °.