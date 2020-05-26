В Николаевской области опять нет новых случаев коронавируса (1)

Mk.Mk.Ua 2020.05.26 13:07
По состоянию на 10.00 26 мая в Николаевской области не выявлено новых
подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 281 подтвержденный
случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 52.
Из всех 281 подтвержденного случая по месту жительства:
Николаев - 50 человек;
Южноукраинск - 39 человек;
Первомайск - 11 человек;
Арбузинский район - 6 человек;
Братский район - 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
СУТКИ, СЛУЧАЙ, ПАЦИЕНТ, ИНФЕКЦИЯ, ПАНДЕМИЯ, НОВОЕ, Украина
, Россия